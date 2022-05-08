Джилл Байден пообщалась с пострадавшими из-за российской войны украинками в Румынии.

Первая леди США Джилл Байден посетила школы в Бухаресте, Румыния. Там она посетила гимназию "Уругвай", где пообщалась с украинцами, которые были вынуждены покинуть свою Родину из-за обстрелов со стороны РФ.

О своих впечатлениях Джилл Байден написала в Twitter. Первая леди США отметила, что она восхищена храбростью украинских женщин.

"Матери пойдут на все ради своих детей, а украинские мамы такие сильные и выносливые. Я поражена их храбростью. Я думаю, что украинцы действительно знают, что мы с ними. Дети действительно страдали", – отметила первая леди США перед посадкой на самолет.

Кроме того, Джилл Байден выразила благодарность румынскому народу за помощь украинским беженцам.

Напомним, первая леди США приехала в Украину, чтобы лично поговорить с переселенцами. Из соображений безопасности визит Джилл Байден в Украину не анонсировался.

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