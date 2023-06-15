Она ответила на вопрос поклонников.

Супруга украинского шоумена Александра Скичко часто публикует совместные фотографии с мужем и детьми из Милана, где они живут с начала полномасштабного российского вторжения.

Поэтому поклонников интересует вопрос, как Александру удалось выехать за границу во время войны. Но, как оказалось, Скичко лишь иногда приезжает в Милан, чтобы увидеться с родными. С концами он туда еще не перебрался. Об этом рассказала Елизавета Юрушева на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Скичко вполне законно может пересекать границу, так как является отцом троих детей. В браке с Юрушевой у него родились две дочери - Наталья и Анна. Также они вместе воспитывают сына Елизаветы от первого брака - Даниэля.

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Кроме того, известно, что в Милане Юрушева решила сменить профессию. Она пошла учиться на дизайнера.

Кто из украинских звезд выехал за границу

Хореограф Влад Яма уже больше года живет в Майами. Недавно появилась информация, что он якобы вернулся в Киев, однако на самом деле это не так.

Певец Олег Винник живет в Германии. Близкие ему люди говорят, что он находится на лечении. Но сам артист никак не комментирует свое состояние и молчит о войне в Украине.

Рэпер и продюсер Потап долгое время находился за границей, и только совсем недавно вернулся на родину. По его словам, он договаривается о помощи для нашей страны, поэтому вынужден лично присутствовать на встречах, которые проходят за границей.

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