СМИ сообщают, что роль в "Ночном дозоре" и "Дневном дозоре" могла сыграть с ней злую шутку.

Жанна Фриске была не только популярной российской певицей, солисткой группы "Блестящие", но и актрисой. Кажется, знаменитость только начинала жить на всю катушку - гастроли, съемки, рождение ребенка. Однако у судьбы на нее были другие планы.

У Фриске обнаружили рак, который она так и не смогла побороть. В 2015 году она умерла. Поклонники знаменитости были в ужасе, что эта страшная болезнь забрала жизнь их любимицы.

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Обсуждения смерти Жанны продолжаются и по сей день. Как сообщают росСМИ, на такую судьбу актрисы могла повлиять роль в картинах "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Тогда Фриске сыграла "проклятую" роль ведьмы.

Вместе с Фриске в картине снималась и другая актриса - Римма Маркова. Ее тоже нет в живых.

"В актерской среде есть свои суеверия, которые возникли не на пустом месте. Многие артисты не соглашаются на роли нечистой силы, поскольку боятся горькой расплаты. К тому же перед их глазами есть пример Жанны Фриске, не сумевшей избежать незавидной участи", - пишет "Киноафиша".

Напомним, как сейчас выглядит единственный сын покойной Жанны Фриске.

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