Мальчика зовут Платон. Сейчас ему 9 лет. Он потерял маму, когда ему не исполнилось и двух.

7 апреля 2013 года любимица миллионов Жанна Фриске родила сына. Ребенок появился в одной из клиник Майами. Жанна и ее муж Дмитрий Шепелев не могли нарадоваться, ведь теперь они родители. Однако семейное счастье продлилось недолго.

Уже вскоре после родов Фриске начали мучить ужасные головные боли, от которых ничего не помогало. Певица обратилась в клинику, сдала анализы, прошла полный курс диагностики организма. Вердикт врачей был шокирующим - глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске тут же оповестили об этом фанатов. Те даже собирали деньги на лечение своей любимицы. Речь шла о десятках миллионов. Но даже огромные суммы и лечение в ведущих клиниках мира не стали панацеей, ведь Жанне становилось только хуже.

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Как все это время жил сын Фриске

В 2015 году она ушла из жизни. Маленький мальчик Платон остался без ее любви и опеки. На какое-то время Шепелев вместе с сыном пропал с телеэкранов. По этому поводу поклонники певицы очень переживали, ведь понимали, что Дмитрию сейчас непросто, и беспокоились о состоянии ребенка, которого тот теперь должен опекать в одиночку.

После долгих лет "тишины в эфире" Дмитрий Шепелев нашел в себе силы вернутся на телеэкраны. Он заново строит не только карьеру, но и личную жизнь, поскольку сейчас он второй раз женился.

Как пишет пресса, мачеха Платона Екатерина Тулупова относится к нему хорошо. Сам Дмитрий неоднократно заявлял, что ребенок отлично ладит и с Катей, и с ее дочерью от первого брака Ладой. Недавно у Платона появился ещё и братик Тихон.

Поклонники, глядя на фото повзрослевшего сына Фриске, видят поразительное сходство с покойной звездой.

Напомним, отец певицы Жанны Фриске впервые рассказал о ее погибшем брате-двойняшке.

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