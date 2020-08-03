Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк возвращается домой из США после лечения - СМИ

По данным СМИ, в доме Анастасии в Крекшино внезапно появились родственники – мать Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майк.

Анастасия Заворотнюк, на протяжении длительного времени боровшаяся против рака, возвращается домой из Штатов, где, по информации СМИ, проходила лечение. По их данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" в скором времени может оказаться дома, в подмосковном Крекшино.

Особняк актрисы пустовал во время ее лечения, о чем заявляют постоянно выезжавшие для эксклюзива репортеры. Свет был выключен, что подтверждали и соседи знаменитости. Приходил лишь управляющий для проверки котла и садовник, старательно выхаживающий газон.

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Многочисленные папарацци также не замечали, чтобы Анастасия выздоравливала в своей столичной квартире. Звезда фактически "исчезла с радаров", что может означать следующее: артистку вывезли из России. А ее супруг Петр Чернышев совершал регулярные рейсы в Нью-Йорк, где расположена клиника Memorial Sloan Kettering Cancer Center – в ней проходила лечение Жанна Фриске.

По данным "Экспресс-газеты", в доме Анастасии в Крекшино внезапно появились родственники – мать Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майк. Их сопровождали сотрудники клининговой компании. Особняк стали приводить в порядок, на улицу вынесли кресла, мангал и гриль.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.

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