Дева Кассель переняла от матери любовь к откровенным фото и роскошному кружевному белью.

18-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя украсила глянцевую обложку издания Wonderland. Дева Кассель предстала в откровенном образе.

Юная модель разделась на камеру, оставив на себе лишь белье. Дева позировала в кружевном бюсте, а лицо прикрыла темной вуалью. Дочь Беллуччи явно переняла от своей матери любовь к красивым фото.

Сдержанный макияж с акцентом на пухлые губы и длинные ресницы, удачно подобранные серьги, которые подчеркнули острые скулы Девы, и роскошные кружева - образ дочери Беллуччи впечатлил сеть. Несмотря на то, что она позировала в белье, ничего "лишнего" в кадр не попало.

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Девушка строит карьеру в модельном бизнесе, а потому откровенные снимки для нее не редкость. Однако фанаты отмечают, что Дева Кассель не выглядит пошло.

В комментариях под новым фото дочери Беллуччи многие заявили, что девушка затмила свою мать. Пользователи пишут Деве немало комплиментов.

Реакция фанатов:

"Ты одна из самых красивых девушек, которых я когда-либо видел, серьезно"

"Какое драгоценное будущее и настоящее ждет тебя, моя дорогая Дева"

"Ты похожа на прекрасный сон, драгоценная Дева!"

Напомним, ранее роскошная Моника Беллуччи устроила фотосессию в чулках. Актрисе 58 лет, но она не теряет свою красоту.

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