Михаил Дианов с Олей Поляковой / instagram.com/dianovmiha

Защитник Украины Михаил Дианов вместе с бывшей супругой Ольгой и дочерью Екатериной отметил свой день рождения.

На опубликованных в Instagram снимках видно, как Ольга держит торт со свечами, рядом стоит Екатерина, а Михаил задувает свечи.

"Наконец-то семья вместе", - подписал счастливые фото Михаил.

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Дианов отметил день рождения / instagram.com/dianovmiha

Также он опубликовал фото, на котором обнимает экс-супругу и дочь. К такому снимку он добавил лаконичную подпись: "Дочка, мама и папа. Обожаю тех двоих..."

Дианов с семьей / instagram.com/dianovmiha

Стоит отметить, что Дианов редко говорит о своей семье. Известно, что он развелся со своей супругой более 12 лет назад. Однако, как говорит защитник Мариуполя, он до сих пор любит эту женщину и хочет все вернуть. При этом боится сделать первый шаг, потому что не хочет получить отказ.

Как отреагировали пользователи сети

  • "Пусть вам везет! А девчонки - красотки"
  • "Такая семья - сила"
  • "Слава Богу, что вы вместе"
  • "Семья - самое драгоценное сокровище"
  • "А кто из них мама? Обе молодые и красивые"

Напомним, ранее Полякова ответила на слухи о романе с защитником Азовстали.

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