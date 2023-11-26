Защитник Украины Михаил Дианов вместе с бывшей супругой Ольгой и дочерью Екатериной отметил свой день рождения.
На опубликованных в Instagram снимках видно, как Ольга держит торт со свечами, рядом стоит Екатерина, а Михаил задувает свечи.
"Наконец-то семья вместе", - подписал счастливые фото Михаил.
Также он опубликовал фото, на котором обнимает экс-супругу и дочь. К такому снимку он добавил лаконичную подпись: "Дочка, мама и папа. Обожаю тех двоих..."
Стоит отметить, что Дианов редко говорит о своей семье. Известно, что он развелся со своей супругой более 12 лет назад. Однако, как говорит защитник Мариуполя, он до сих пор любит эту женщину и хочет все вернуть. При этом боится сделать первый шаг, потому что не хочет получить отказ.
Как отреагировали пользователи сети
- "Пусть вам везет! А девчонки - красотки"
- "Такая семья - сила"
- "Слава Богу, что вы вместе"
- "Семья - самое драгоценное сокровище"
- "А кто из них мама? Обе молодые и красивые"
Напомним, ранее Полякова ответила на слухи о романе с защитником Азовстали.