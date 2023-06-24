Дантес, Ефросинина, Остапчук и другие уже прокомментировали мятеж Пригожина.

Украинские звезды бурно отреагировали на мятеж в РФ. Гражданская война, напугавшая россиян, дала начало новой волне мемов и шуток. Кто из артистов хохочет над бунтом - читайте ниже.

Маша Ефросинина

Ведущая отметила, что ее мозг уже настолько не верит россиянам, что отказывается воспринимать события в РФ. Ефросинина писала, что ночью ей было трудно спать.

Также ведущая показала реакцию фанов и певицы Даши Астафьевой, которая отметила, что россияне не решатся что-то делать. По мнению Ефросининой, граждане страны-агрессора боятся высказывать свою позицию

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Эктор Хименес-Браво

Известный кулинар и ведущий отметил, что с интересом наблюдает за событиями в РФ. Он пошутил над Путиным, который уже выступил с обращением и традиционно замалчивал реальную ситуацию. Хименес-Браво шутит, что в РФ все "идет по плану".

Кроме этого, кулинар напомнил украинцам, о чем нам не стоит забывать. Он показал фрагмент выступления Пригожина, который отметил, что хочет убивать граждан нашей страны. По словам Хименеса-Браво, "хороших русских" не бывает.

Вова Остапчук

Ведущий показал скриншот поста Сергея Притулы, который уже стал мемом. Недавно он открыл большой сбор для ВСУ. Сейчас же все шутят о том, что "солянка", о которой говорил Притула, оказалась очень интересной.

В сети добавили "пояснения" к сбору Притулы. Пользователи шутят, что на самом деле мы "купили" ЧВК "Вагнер".

Анатолий Анатолич

Известный ведущий разместил немало мемов о мятеже в РФ. Он шутит над тем, что Пригожин оказался "агентом" ГУР. Анатолич "поблагодарил" жителей Москвы за реакцию на гражданскую войну и добавил хэштег, в котором высмеял планы РФ "брать" Киев за трое суток.

Кроме этого, ведущий рассказал, на что он сейчас надеется. Анатолич хочет, чтобы россияне "перебили" друг друга. "Не подведи", - шутит ведущий, обращаясь к России.

Вова Дантес

Певец шутит, что мятеж в РФ удивил даже создателей сериала "Черное зеркало". Также он обратился к русским. Он шутит, что им стоит сидеть дома и не верить "пропаганде".

"И еще, прикиньте, вся эта заварушка только из-за того, что они все узнали, что Козловский сейчас в ВСУ, и Винник вернулся", - добавил Дантес.

Мятеж в РФ - что известно

Вчера, 23 июня, главарь "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в обстреле своих наемников. После этого он начал угрожать, что "дойдет" до Москвы. Наутро стало известно, что "вагнеровцы" уже в Ростове. Пригожин требует встречи с Шойгу, а в Москве уже начали рыть окопы.

При этом Путин уже заявил, что мятеж является "предательством". Фамилии Пригожина за все выступление президент РФ не упомянул ни разу.

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