Юморист показал пародию на основателя "Вагнера" и пропагандиста Корчевникова.

Известный юморист Юрий Великий, которого еще называют "двойником" президента Украины Владимира Зеленского, сделал новую пародию. В этот раз он феерично потроллил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и российского пропагандиста Бориса Корчевникова.

Так, Великий показал, как выглядело бы интервью "повара Путина". Юморист пошутил, что Пригожин "захватил" Бахмут уже восемь раз. Также комик высмеял его "бегство" из города, который оккупанты "берут" только на словах.

"Обычно, как правило, я занимаюсь чем-то другим. А с Бахмутом мне, конечно, помогали мои лучшие парни - сильнейшие, профессиональные бойцы Биба и Боба. Но захватить Бахмут - это пол беды. Важнее всего - вовремя оттуда уйти. И поскольку я важнее всего, я ушел", - заявил Великий, пародируя Пригожина.

Помимо этого, юморист прошелся по "теркам" между Пригожиным и Минобороны РФ. По словам Великого, армией страны-агрессора сейчас командуют "Биба и Боба".

Также комик зачитал шуточное стихотворение о "вагнерах". Великий пошутил и о потерях оккупантов.

"Точную цифру я вам точно не назову. А неточную цифру я, может, когда-то и назову, но это неточно. Попробую намекнуть: цыплят по осени считают. Если так и дальше будет продолжаться, то осенью считать нам будет некого", - заявил юморист в образе Пригожина.

Пародия Великого на Пригожина - видео

Реакция сети

Комментаторы пишут, что новое видео их насмешило. Также они добавили:

"Пригожин в исполнении Юрия гораздо более приятный человек, чем оригинал. Один из моих любимых персонажей"

Ой, уважаемый Юрий, ну нельзя же так. Я чуть не подавилась от смеха, поедая в это время банан, представляя, насколько можно входить и выходить. Предупреждать надо, что во время просмотра ничего не кушать, потому что можно поперхнуться"

"Разбираем на цитаты и используем в жизни ежедневно. Талант перевоплощений".

Напомним, недавно Великий высмеял Гиркина и "прошелся" по Киркорову.

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