Телеведущий и волонтер отметил, что жена и дети пребывают в Украине.

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал, где сейчас находится семья. Раскрывать город, куда переехала семья Сергея, он не стал, однако уточнил, что все его родные сейчас в безопасности.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Сегодня".

Притула уточнил, что каждый день созванивается со своей мамой, женой и детьми.

"Я очень благодарен ей (жене, – ред.) за моральную поддержку и, наконец, за помощь в ряде организационных и логистических вопросов в первые две недели после 24 февраля. Дальше попросил больше сосредоточиться на детях. Мама сейчас с женой и детьми вместе. Я благодарен ей, что помогает Кате с малыми", - рассказал телеведущий.

Отметим, у Сергея и его жены Екатерины Сопельник двое общих детей - дочери Соломия и Стефания. Кроме того, у Притулы есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук.

Сергей добавил, что его брат также задействован в помощи украинскому государству в борьбе с российскими оккупантами.

Напомним, ранее Притула жестко пристыдил россиян. Шоумен сказал, что "русские – не народ, а раковая язва планеты".

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