Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал, где сейчас находится семья. Раскрывать город, куда переехала семья Сергея, он не стал, однако уточнил, что все его родные сейчас в безопасности.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Сегодня".
Притула уточнил, что каждый день созванивается со своей мамой, женой и детьми.
"Я очень благодарен ей (жене, – ред.) за моральную поддержку и, наконец, за помощь в ряде организационных и логистических вопросов в первые две недели после 24 февраля. Дальше попросил больше сосредоточиться на детях. Мама сейчас с женой и детьми вместе. Я благодарен ей, что помогает Кате с малыми", - рассказал телеведущий.
Отметим, у Сергея и его жены Екатерины Сопельник двое общих детей - дочери Соломия и Стефания. Кроме того, у Притулы есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук.
Сергей добавил, что его брат также задействован в помощи украинскому государству в борьбе с российскими оккупантами.
Напомним, ранее Притула жестко пристыдил россиян. Шоумен сказал, что "русские – не народ, а раковая язва планеты".