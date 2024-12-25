Юморист рассказал, что труднее всего ему перевоплощаться в женские образы.

Украинский юморист, актер Студии "Квартал 95" и тренер "Лиги смеха" Юрий Великий поделился своими мыслями о женитьбе во время войны, трудностях перевоплощений для пародий и планах на новогодний выпуск Единого Квартала.

В 2024 году Юрий Великий женился на Алине, решив узаконить свои отношения в такое сложное время. Юморист подчеркнул, что их любовь стала еще крепче благодаря пережитым испытаниям, таким как карантин и война.

Редакция 1plus1 побывала на съемках праздничного концерта и пообщалась с Юрием Великим.

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"Нас держат вместе чувства, уважение и время, которое мы прошли вместе. И даже в самые сложные моменты мы понимаем, что не можем быть друг без друга", - поделился Юрий Великий.

Кроме личных переживаний, актер также рассказал о своей работе. Он отметил, что наиболее сложными для него являются пародии на женские образы, которые требуют не только точного грима, но и выверенного стиля.

"Женские пародии - это особая сложность. Иногда я настолько увлекаюсь созданием образа, что даже не вижу камеру из-за толстого слоя грима на глазах", - признался актер.

Юрий также пояснил, что для большинства своих перевоплощений он готовит грим самостоятельно. Если же это женские образы, ему помогает жена, которая справляется с этим гораздо лучше.

"Вообще для всех персонажей - будь то Лукашенко, или Лавров, или Путин - я делаю грим сам. Многие пародии я пишу ночью, когда ни один гример не может ко мне приехать. Когда я делаю пародии на женские образы, я прошу жену, чтобы она меня загримировала. Она это сделает намного лучше, чем я. Если же ее рядом нет, то мне приходится самостоятельно краситься", - рассказал юморист.

3 1 декабря в 19:00 телеканал 1+1 покажет новогодний выпуск Единого Квартала. Юрий пообещал, что шоу будет полно юмора, пародий и музыкальных номеров, а он сам перевоплотится в один из самых сложных женских образов.

Кроме Юрия, в концерте примут участие звезды украинской эстрады, такие как Оля Полякова, MONATIK, Наталья Могилевская, Злата Огневич и другие.

Юрий Великий активно поддерживает украинских военных. Во время войны он и его коллеги провели более 500 благотворительных концертов, а недавно собрали 650 000 гривен для нужд одного из подразделений.

Новогодний выпуск Единого Квартала обещает стать ярким праздником для украинцев, которые с нетерпением ждут этот концерт, чтобы вместе встретить 2024 год.

Напомним, Юрий Великий из "Квартала 95" жестко высмеял Путина и раненого Рогозина.

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