Историю успеха Юрия Бардаша могли бы снять в голливудском фильме.

Известный певец Wellboy в разгар войны ушел от своего продюсера Юрия Бардаша. Странно, но многие артисты уже прекратили сотрудничество с Бардашем.

Журналисты проекта FreeДом рассказали, как молчаливо Юрий поддерживает войну РФ против Украины.

Wellboy, как говорится в сюжете, ушел от продюсера из-за политических взглядов. Историю успеха Юрия Бардаша могли бы снять в голливудском фильме. Он - из интерната, но вырос и покорил столицу. Его называют гением из-за его умения находить таланты. Те же песни "Грибов" слушали все, они набирали миллионы просмотров.

Журналисты напоминают, что самый большой скандал, в который попал Бардаш, случился во время войны на Донбассе. Тогда он подыгривал кремлевской пропаганде. Так, в интервью Дудю он, выходец из Алчевска, рассказал о "травле" русскоязычного населения. Далее последовали другие клише российской пропаганды в духе "дед воевал" и о крититика из-за декоммунизации. Из-за этого интервью в 2019 году Юрий попал в базу "Миротворец".

Бардаш утверждал, что "заморочился украинством в себе". Затем он занялся впервые украиноязычным продуктом - певцом Wellboy.

Но, оказалось, что певец и продюсер "йдуть на різні туси": Wellboy между карьерой и Родиной ушел от Бардаша. Ведь этот гений молчаливо поддерживает РФ. Вот его единственный пост о войне:

Молчит Бардаш и о Буче, и о разбомбленном роддоме в Мариуполе. Продюсер вместе с семьей спрятался в Грузии и пока возвращаться не собирается. Сейчас он публикует посты о том, что национализм - это рак человечества.

Напомним, в 2020 году украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш утверждал, что не знал, что на Донбассе до сих пор продолжается война. "Что я думаю? Да мне по**й. Там же уже не стреляют. А, стреляют? До сих пор все это происходит? Вроде ж Зеленский решил? Что я могу сказать? Прикро", - сказал он.

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