Возлюбленного Маши зовут Артур. Он родом со Львова, но учится в Лондоне.

18-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша рассказала о бойфренде, с которым познакомилась в Великобритании. Мальчика зовут Артур. Молодые люди уже успели познакомиться с родителями друг друга.

Подробнее об этом Маша Полякова рассказала в интервью Славе Демину.

"Мне кажется, его папа меня не очень сильно любит", - предположила юная девушка. Она сделала такой вывод по тому, что мужчина очень "холодно" с ней здоровался и сдержанно разговаривал. А вот с мамой бойфренда у Маши сложились хорошие отношения.

К слову, Оле Поляковой ее потенциальный зять понравился - она сказала, что Артур симпатичный.

"Папе нравится. Ему не надо мне так много денег сбрасывать на продукты, потому что у меня теперь есть Артур, который покупает мне продукты", - рассказала Маша.

Однако девушка добавила, что замуж пока не планирует - о создании семьи подумает минимум лет через 7-8, а сейчас у нее на первом месте карьера.

Напомним, 18-летняя Маша Полякова рассказала, сколько тратит денег в месяц.

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