Певица сделала тату в честь песни "Вільна".

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в джинсовой рубашке с брошью в виде ласточки. На лицо певица нанесла нюдовый макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.

Интересно, что Санина одну руку поднесла ко лбу и развернула запястьем к камере. На этом месте красуется татуировка, на которой изображены Тина Кароль и сама Санина. Также есть надпись "Я не боюсь. Теперь я вільна". Настоящая это татуировка или временная - пока неизвестно.

На эту фотографию отреагировала и сама Тина Кароль. Она лаконично написала: "Моя".

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Автор: Диана Могилевич