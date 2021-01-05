Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в джинсовой рубашке с брошью в виде ласточки. На лицо певица нанесла нюдовый макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.
Интересно, что Санина одну руку поднесла ко лбу и развернула запястьем к камере. На этом месте красуется татуировка, на которой изображены Тина Кароль и сама Санина. Также есть надпись "Я не боюсь. Теперь я вільна". Настоящая это татуировка или временная - пока неизвестно.
На эту фотографию отреагировала и сама Тина Кароль. Она лаконично написала: "Моя".
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