Юлик потерял управление из-за гололеда.

28 января выезжая на работу, шоумен Юлик потерял управление машиной из-за гололеда и заехал в припаркованное авто, которое стояло на проезжей части.

Читайте также"Наедине": Ани Лорак сверкнула длинными ножками в халатике

По словам PR-менеджера Ростислава Пелеха, Юлик ехал на малой скорости, поскольку уезжал из закрытого поворота, а поверхность дороги была скользкой и не посыпанной коммунальщиками.

К счастью, Юлик отделался легким испугом и поврежденным бампером. Стоит отметить, что в инста-сториз артист показал, как коммунальщики после ДТП начали активно посыпать дорогу. Именно это видео вызвало большой шквал критики на сториз артиста.

"Единственное, что хочу сказать, Слава Богу, что все так закончилось. Водители, будьте бдительны и по возможности в период невзгоды не выезжайте. Здоровье превыше всего", - сказал шоумен.

Кто такой Юлик:

Юлик - украинский певец, телеведущий музыкального хит-парада "One Muz", радиоведущий проекта "JLK party" на Армия FM, саундпродюсер и композитор

Он является экс-участником коллектива DZIDZIO

Артист занимается DJ-ингом, создает авторские треки, а также сотрудничает с украинскими артистами

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН