Актер посетил ресторан кулинара в Киеве.

Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко встретился с известным американским актером, звездой "Основного инстинкта" Майклом Дугласом, который приехал в Украину. Кулинар поделился кадрами со знаменитостью.

Как известно, в среду, 11 сентября, Дуглас вместе со своим сыном Диланом прибыл в Киев. Он посетил главные достопримечательности столицы, а затем решил насладиться украинскими блюдами. Для этого звезда Голливуда посетил ресторан украинской кухни Клопотенко.

В своем Instagram повар отметил, что у него была возможность пообщаться с актером, а также они успели сделать несколько фото.

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Он накормил Дугласа традиционными украинскими блюдами, в частности, он попробовал борщ, качанную кашу, выпечку и закуску из белой свеклы. Однако Клопотенко думает, что больше всего Майклу пришелся по душе именно борщ.

"Брейкинг ньюз (в переводе срочные новости - УНИАН). Майкл Дуглас поел в "100 років тому вперед" и теперь его основной инстинкт - навернуть борщ с салом", - подписал фотографии ресторатор.

К слову, среди звездных гостей в ресторане Клопотенко также побывал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он насладился украинской кухней, как и Дуглас. Для Евгения было за честь принимать таких почетных гостей.

Кстати, актер приехал в украинскую столицу не просто так. Он примет участие в Саммите первых леди и джентльменов 12 сентября, который организует Первая леди Украины Елена Зеленская.

Напомним, ранее Евгению Клопотенко сделала предложение девушка. Украинка сделала это необычным образом.

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