Украинка сделала это необычным образом.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор, звезда шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко сообщил радостную весть в сети. Кулинар рассказал, что ему сделала предложение девушка.

В своем Instagram знаменитость поделился, что предложение руки и сердца он получил необычным способом. Дело в том, что девушка София сделала это не вживую, а через приложение "Дія". На днях в приложении появилась возможность сделать предложение онлайн, поэтому неизвестная решила выйти замуж за Клопотенко.

Евгений сделал скриншот из "Дії", где ему пришло такое сообщение: "Поздравляем, Евгений! Вам предложение руки и сердца! София желает быть с вами в радости, здоровье и богатстве в законном браке. Вы принимаете предложение?".

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Теперь у повара есть 14 дней на размышления, чтобы решить, соглашается ли он на брак.

"Уже можно делать предложения онлайн, вы знали? Мне вот сегодня (10 сентября - УНИАН) сделали предложение", - написал Клопотенко.

Ресторатор не стал раскрывать личность девушки, которая ему сделала предложение. Он скрыл ее фамилию и пока известно лишь, что ее зовут София. Пока Евгений не ответил, согласился ли он на брак через "Дію".

Что известно о кулинаре Клопотенко

Евгений стал популярным благодаря победе в шоу "МастерШеф" в 2015 году. Клопотенко работает над популяризацией украинской кухни, стремясь к ее возрождению и модернизации.

Он является автором школьного меню, которое было реформировано с целью улучшения питания учеников в школах Украины. А в 2020 году открыл собственный ресторан в столице, где предлагает современную интерпретацию традиционных украинских блюд.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко ответил, сколько денег тратит ежемесячно. Кулинар признался, что большие суммы у него уходят на еду.

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