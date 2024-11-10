Кулинар признался, готов ли к женитьбе.

Украинский кулинар, ресторатор, звезда шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко прокомментировал слухи о романе с известной певицей Златой Огневич. Шеф-повар признался, свободно ли его сердце сейчас и готов ли он к женитьбе.

Как известно, звездам длительное время приписывали роман. Сами знаменитости регулярно подогревали сплетни об этом, в частности, они часто проводили время вместе, ходили друг к другу в гости и публиковали совместные фото. Поклонники сразу заподозрили, что между артисткой и ресторатором не просто дружба. Однако сами Евгений и Злата ни разу не подтверждали романтическую связь между ними.

Так произошло и на этот раз. Клопотенко не стал раскрывать, что именно было между ним и Огневич, но намекнул, что сейчас между ними действительно только дружба. Вероятно, у знаменитостей все же был роман, но кулинар говорит, что не хочет об этом говорить и считает, что комментировать это должна исполнительница. Сейчас, по словам Евгения, у них хорошие отношения и они поддерживают связь.

"Нам приписывали роман. Ну я не знаю. Пусть она скажет. Спрашивайте у нее. Это было очень давно. У нас до сих пор очень теплые, приятные отношения. У нас друг к другу какой-то match (связь, симпатия - УНИАН)", - сказал кулинар.

Сейчас Евгений не состоит в отношениях. Он является поклонником свободных отношений, когда люди ничем не обязаны друг другу. Поэтому повар пока не хочет жениться. Он вообще разочаровался в официальном браке, ведь многие его знакомые не были счастливы после женитьбы. А вот к детям 37-летний ресторатор уже готов, как и к новым отношениям.

"Женитьба в классическом понимании, конечно, что я не готов, потому что у меня есть травмированные женитьбами, свадьбами (друзья - УНИАН). Я не видел много успешных кейсов, где люди женились и счастливы. Поэтому это точно, я не могу сказать, что я хочу жениться. Но искать человека, с которым будет приятно - это кайф", - добавил Клопотенко.

Напомним, ранее Клопотенко встретился с Залужным за границей и рассказал, что они обсуждали. Повар раскрыл блюдо, которое не любит экс-главнокомандующий.

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