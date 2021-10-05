Сейчас мужчина чувствует себя намного лучше.

Украинская певица Джамала рассказала, что на прошлой неделе ее отцу сделали операцию. При этом она не уточнила, что стало поводом для хирургического вмешательства.

Об этом сообщает 24 канал.

Звезда обнародовала видео с папой в своем инста-блоге. На кадрах видно, что мужчина еще находится в больнице, но чувствует себя хорошо.

"Главное, чтобы родители были здоровы. Была очень сложная прошедшая неделя, папе сделали операцию", – написала Джамала.

Также отец певицы рассказал, что смотрел пятый выпуск шоу "Танцы со звездами" с участием своей дочери. Ему понравилось, как Джамала исполнила танго, за что он ее и похвалил.

"Молодец, очень красиво было. За три дня изучить такой танец... Ты же у меня не танцовщица, ты у меня профессионалка. За все, что берешься, – молодец", - Алим Джамаладинов.

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Джамала - украинская певица, народная артистка Украины (2016). Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Творческая карьера началась в 2001 году. По состоянию на 2018 год записала и выпустила пять студийных альбомов, один концертный и два мини-альбома, в которые вошли песни на английском, украинском, русском и крымскотатарском языках. В 2016 году одержала победу на 61-м конкурсе песни "Евровидение 2016" в Стокгольме с песней "1944".

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Автор: Диана Могилевич