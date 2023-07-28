Артист показал, как он проводит время с женой и сыном от первого брака.

Продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко), который недавно внезапно наведался в Одессу, удивил фанов новым фото. Он показал снимок своей жены Насти Каменских и сына от первого брака - 14-летнего Андрея.

Вместе они проводили время в доме рэпера. На фото Каменских и сын Потапа сидят за обеденным столом. Вместе все они завтракали.

Примечательно, что Потап "поймал" жену во время того, как она жевала еду. Почему рэпер выбрал для публикации именно такое "неудачное" фото - неизвестно.

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Впрочем, по этому поводу уже начали шутить. Блогер Слава Демин даже написал, что готов "приютить" Потапа, если Каменских не понравится новый пост артиста.

"Если после этой фотки тебя выгонят из дома, то готов принять", - написал он.

Комментаторы также заметили, что фотография получилась немного "неудачной". Впрочем, многие также обратили внимание на то, что Потап очень редко делится фото из своего дома. Фаны пишут:

"Как круто"

"Это так мило"

"Кайф".

Потап - последние новости

Напомним, ранее Потап внезапно показался в Одессе и поделился эмоциями после недавних ракетных ударов по городу. Певец отметил, что слышал взрывы, было достаточно громко.

А до этого певец Монатик рассказал, что думает о поведении Потапа, который не сразу вернулся в Украину на фоне полномасштабной войны. По словам артиста, рэпер когда-то сам ответит за свои поступки.

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