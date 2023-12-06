По словам Марии Тихой, на их отношения выпадает карта башни - разрушение.

Недавно вокруг Потапа и Насти Каменских начали появляться слухи об их разводе. Первый тревожный звоночек - они перестали появляться в соцсетях друг друга.

Затем эту волну подхватил блогер Богдан Беспалов. Он говорит, что Потап неоднократно изменял Каменских, последний раз она не смогла простить. По его словам, артистка сейчас ищет пути отхода от супруга и уже договаривается с влиятельным лейблом о сотрудничестве.

А что по этому поводу говорят карты Таро? В эксклюзивном комментарии УНИАН рассказала ведьма Мария Тихая.

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По ее словам, на отношения Потапа и Насти падает карта башни, которая говорит о том, что их отношения могут быть разрушены. Однако есть и такой нюанс, что они еще могут их возобновить, отстраивая их по камушку.

"Чтобы они не говорили, карта башни в отношениях свидетельствует о том, что уже не все так гладко. У них постоянно какие-то качели - то мы сходимся, то расходимся, то вместе живем, то раздельно. Но по чувствам я ничего не ощущаю. Такое ощущение, что их отношения - привычка, для галочки. Они просто не хотят задорить публику", - сказала Тихая.

Отметим, артисты 10 лет состояли в дуэте "Потап и Настя". Затем они объявили о распаде группы. Каменских занялась сольной карьерой.

В 2019 году пара поженилась. Они долго скрывали свои отношения, однако в итоге рассказали поклонникам об этом. Общих детей у пары нет, хотя Каменских неоднократно говорила, что готова к материнству.

Напомним, ранее блогер выдал шокирующие подробности развода Потапа и Насти Каменских.

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