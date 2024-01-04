Женщина поехала к врачам.

Психолог Наталья Холоденко недавно рассказала в сети о сбое своей поджелудочной. Женщина записала видео, в котором описала свое состояние.

"Я просто очень сильно страдаю. Это ужасно. Я ела свинину и оливье три дня подряд. Я свинину не ела лет 10. Боже, как мне плохо", - рассказала в сторис Холоденко.

Впоследствии женщина добавила, что много лет питалась относительно полезными продуктами, но в последнее время позволила себе есть все. После этого организм дал сбой.

Видео дня

Холоденко отметила, что ей было плохо всю ночь. Утром она поехала в больницу.

Напомним, что сейчас Наталья находится с детьми во Франции, а местные врачи сказали ей, что обязательно нужно направление на УЗИ, которого у нее нет. Психолог едва уговорила врачей сделать ей эту процедуру. Также она написала, что объясняла медикам свою проблему через переводчик.

Кстати, Наталья ранее жаловалась на камни в желчном пузыре, который нужно удалять. Тогда женщина просила написать ей о положительном опыте тех, кто уже делал подобную операцию.

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