Богдан Беспалов рассказал, что ему удалось узнать из собственных источников.

Блогер Богдан Беспалов в новом выпуске своего проекта на YouTube рассказал о психологе Наталье Холоденко. Он, ссылаясь на людей, которые помогали организовывать мастер-класс женщины, заявил:

"Относительно недавно Наталка была в Чехии и проводила свои мастер-классы... И мне удалось пообщаться с людьми, которые непосредственно имели отношение к организации этого мероприятия. И что они пишут, цитирую: "Наталья сняла себе зал, делали заказ зала через наших украинцев, там имела каких-то знакомых, вела себя очень чрезмерно. К персоналу не очень хорошо относилась, какой-то там был конфликт со стилистом, который ей делал мейк и прическу. И еще один интересный момент. То что она говорит на тему "рестарта", очень сильно перекликается с мастер-классами Ирины Хакамады. Возможно, она вдохновлялась именно Хакамадой".

Справка УНИАН: Ирина Хакамада - российская журналистка и публичный деятель. Также она проводит "курсы личностного роста", говоря, что поможет помочь людям найти баланс и научиться добиваться успеха. При этом Хакамаду называют "хорошей русской", однако недавно она начала жаловаться на войну: "Ну сколько можно воевать? Жалко и Украину, и Россию. Все нуждаются в мире. Поэтому я считаю, что лучше и проще нам заплатить Украине контрибуцию".

Беспалов, цитируя собственные анонимные источники, отметил, что этот мастер-класс проходил еще в мае. За участие в нем люди должны были платить несколько сотен долларов.

"Очень лицемерная, с богатыми милая и разговорчивая, к персоналу грубоватая", - добавил блогер.

По его словам, отзыв от обычных людей, которые организовывали мастер-класс Холоденко, может "добавлять штрих" к ее "портрету". При этом Беспалов отметил:

"Наталка - это о деньгах. Где деньги - там и она, по моему чисто субъективному мнению".

Сама Холоденко на слова блогера не реагирует. Что она думает о заявлениях Беспалова - пока остается загадкой.

При этом недавно он уже рассказывал, что Холоденко якобы может быть любовницей ведущего шоу "Супермама" Дмитрия Карпачева. Блогер, опираясь на слова анонимных источников, говорил, что между психологами был роман.

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