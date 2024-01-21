Светлана призналась, какие проблемы со здоровьем имел певец.

Певица и жена покойного народного артиста Украины Виталия Белоножко Светлана прокомментировала потерю любимого мужчины в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production.

"Это произошло внезапно. Он не очень хорошо себя чувствовал. Сахарный диабет давал о себе знать. Мы лечились, ходили на капельницы. Все было как будто хорошо. Накануне стало не очень хорошо. Я вызвала скорую, на что Виталик, который не любил лечиться говорил: "Света, все будет хорошо, не надо". И все же врачи были на пороге", - рассказала Светлана.

Женщина добавила, что очень волновалась за Виталия, когда врачи отметили срочную госпитализацию из-за диабета.

"Они сказали, что это плохое состояние. Диабет - очень коварная болезнь. Забрали его в больницу, лечили и как будто все было нормально. И вдруг 9 января утром позвонили сыну Евгению. И он говорит: "Мама, сказали, что папочка умер", - сказала жена Белоножка.

Певица вспомнила свои первые эмоции от страшной новости.

"Мне показалось, что я вообще ничего не слышу. Это страшные слова всем, кто их слышал в жизни. Тем более, когда говорят тебе о человеке, которого ты любишь всю жизнь", - со слезами на глазах говорит Светлана.

Она добавила, что поклонники не сразу поверили в смерть кумира. На его телефон постоянно звонили и просили объяснения.

"Скажи, что это неправда, Света!" - говорили все. Они знали, что Виталик был великий юморист, он мог говорить стихами и все знали его характер. Никто не мог поверить, что такое могло произойти", - сказала женщина.

Еще одна из причин, которая могла повлечь смерть стал ковид. Виталий Белоножко боялся подхватить болезнь и самостоятельно ходил дышал во дворе и делал дыхательные практики. А потом началась война.

"Это катастрофа. Он так волновался за каждого воина, за каждого солдата, тем более, что и наши родные тоже на фронте. И он просто... Я понимаю, почему его сердце остановилось. Оно очень было натружено муками и переживаниями", - отметила Светлана.

Певица также рассказала, почему артист в последнее время так редко появлялся на публике. Оказалось, что из-за вредной привычки курения и истощения организма мужчина не хотел выходить на сцену.

"Он не хотел, чтобы его видели немного уставшим, что он чувствует боль, что не все в порядке. Он хотел вылечиться, и говорил: "Ох, я тогда спою, держитесь". Это единственная причина. Он не появлялся в публичных местах, не хотел. Он все ждал, что будет лучше, но продолжал курить и никого не слушал", - добавила жена Белоножка.

Напомним, народный артист Украины Виталий Белоножко умер 9 января в результате остановки сердца в больнице. Ему было 70 лет.

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