Артисты Белоножко решили идти в политику: в ВР будут баллотироваться по спискам Смешко

Впрочем, под каким номером в списке идут артисты, они не признались.

Народные артисты Украины Светлана и Виталий Билоножко – объявили, что идут в политику. В парламент они собираются баллотироваться по спискам партии "Сила и Честь" Игоря Смешко.

Об этом они объявили во время съезда партии в субботу, 8 июня, пишет ТСН.uа.

"Я уже в своей жизни напелся", – ответил Виталий Билоножко на вопрос, почему решил пойти в политику. Впрочем, пара держит в тайне, под каким номером они в списках партии. "Под каким номером – это большой секрет пока что", – отметила Светлана Билоножко.

"Я знаю, что буду делать. Хочу, чтобы не было несуразностей в законе об интеллектуальной собственности, сплотить людей, если там будут симпатики к культуре. Также хочу закон о меценатстве, чтобы сделать легче жизнь артистов, потому что они действительно брошены последней властью. И, безусловно, все, что будет Игорь Петрович [Смешко] предлагать, что не навредит моему народу", – обозначил Виталий Билоножко свои планы нардепом.

Отметим, Белоножки сейчас находятся на пенсии. На вопрос корреспондента ТСН, сколько пара получает, Виталий признался, что 5 тысяч гривен, а Светлана – 8. Она также добавила, в случае, если пройдут в Раду – "безусловно" будут лоббировать интересы пенсионеров.

"О [пенсионерах] нас никто не заботится, поэтому мы должны сами о себе позаботиться", – подчеркнула Светлана Билоножко.

В то же время Виталий Билоножко признался, что ему стыдно за все выступления на агитационных концертах разных кандидатов. "Всю жизнь мы кого-то выбирали, нас для приманки выбрасывали на сцену, мы долго пели, люди собирались, потом выходили одиозные кандидаты и говорили то, что люди хотели услышать. А потом нам было очень стыдно за этих кандидатов", – отметил он.

Читайте такжеЧубаров и подозреваемый в госизмене Замана: Смешко объявил первую «десятку» из списка его партии

Напомним, в субботу, 8 июня во время съезда партии "Сила и честь", ее председатель Игорь Смешко объявил первые 10 фамилий партийного списка. Так, в частности, в списках есть подозреваемый в госизмене экс-глава Генштаба, глава Меджлиса и депутаты "Самопомочи".

Согласно последним исследованиям еклекторальних симпатий среди политических сил, проведенному группой "Рейтинг", лидером является партия "Слуга народа", которую возглавляет Дмитрий Разумков, - ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Европейская Солидарность" (7,8%), "Батькивщина" (6,9%) и партия "Голос" (5,6%).

Партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы поддержать 4,3%, "Гражданскую позицию" – 3,0%, "Радикальную партию" – 2,4%. Рейтинг других политических сил – меньше 2%. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/belonozhko-reshili-poyti-v-politiku-v-radu-budut-ballotirovatsya-po-spiskam-smeshko-1359246.html