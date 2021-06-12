Певица снялась в ярком купальнике с голой спиной.

Известная американская поп-певица Бритни Спирс рассказала о своей татуировке на шее.

О ней исполнительница написала в своем Instagram, прикрепив соответствующее фото, на котором она позирует в ярком купальнике с открытой спиной.

«Розовый делает мой загар ярким! Вы раньше видели татуировку на моей шее? Это иврит… На нем написано «Мем Хэй Шин», и это означает исцеление! Это моя любимая татуировка, но по иронии судьбы вы ее никогда не видите», – отметила Спирс.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц