Бритни Спирс показала татуировку на шее / фото instagram.com/britneyspears
Известная американская поп-певица Бритни Спирс рассказала о своей татуировке на шее.
О ней исполнительница написала в своем Instagram, прикрепив соответствующее фото, на котором она позирует в ярком купальнике с открытой спиной.
«Розовый делает мой загар ярким! Вы раньше видели татуировку на моей шее? Это иврит… На нем написано «Мем Хэй Шин», и это означает исцеление! Это моя любимая татуировка, но по иронии судьбы вы ее никогда не видите», – отметила Спирс.
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