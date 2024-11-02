Мужчина уже прошел ВВК.

Известный украинский шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский ответил, пойдет ли воевать на фронт.

По словам 45-летнего мужчины, он уже прошел комиссию и его признали годным к службе. Однако у него есть отсрочка.

"У меня есть отсрочка, потому что я учусь в аспирантуре с 2022 года. Это международные отношения, и я пишу о гастрономической дипломатии. Именно то, чем я занимался до войны и в начале войны. Я понимаю, что должен быть здесь максимально эффективным. Моя военная специальность - повар. Я просто буду готовить. Могу ли я здесь сделать больше? Я сам для себя на этот вопрос отвечаю ежедневно и каждый вечер", - сказал ресторатор в интервью журналистке Алине Доротюк.

Однако Ярославский отметил, что не исключает того факта, что может все же оказаться на фронте. Об этом он откровенно сказал так:

"Когда уже придет время, что все мы будем воевать - да, буду идти. Я не боюсь. Это война на истощение. Если она не закончится скоро, мы все скоро будем там, если помощь от Европы и США не будет увеличиваться. Придет мое время - пойду. Но пока что здесь нужно делать больше".

Напомним, ранее участник украинской группы ТНМК Александр Сидоренко ответил, пойдет ли воевать.

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