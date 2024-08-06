Мужчина сейчас активно помогает собирать деньги для ВСУ.

Участник украинской группы ТНМК Александр Сидоренко, более известный по сценическому имени Фоззи, ответил, пойдет ли воевать на фронт.

Оказалось, что 51-летний мужчина уже ходил в ТЦК, однако тогда его не взяли воевать. Но певец все равно не исключает возможности, что скоро может оказаться в рядах ВСУ.

"А разве есть люди, которые не рассматривают такого варианта? Мы с бас-гитаристом в Ивано-Франковске пошли в ТЦК, его мобилизовали, меня только взяли на учет. Я старший немножко. Сейчас "Резерв+" меня не нашел, поэтому надо будет снова проходить медкомиссию. Я тогда каждую неделю в Ивано-Франковске ходил и отмечался после ВВК. Тогда еще был коронавирус и надо было носить маски, они не знали кто я. Уже потом оказалось, что соседний военкомат купил наш винил и тогда они поняли, что я какой-то полупокер", - рассказал Сидоренко в интервью РБК-Украина.

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Фоззи пока активно собирает деньги на нужды армии и ездит за границу на благотворительные выступления. Но добавляет, что не понимает публичных мужчин, которые бегут из страны во время войны и хвастаются этим. Об этом он сказал так:

"На днях на студии видел Александра Положинского, он как раз записывал новую песню с Петриненко, и он выразил отношение всех артистов к этому: "Если ты уже уехал, то не трынди об этом, не подставляйте своих". Это же не от большого ума люди выставляют такое на всеобщее обозрение. Но трудно удержать пост, чтобы его не полайкали, что вот теперь сын будет расти с папой. Ты несешь ответственность за свои действия".

Напомним, ранее известный украинский дизайнер Руслан Панчук мобилизовался в ВСУ.

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