Маша Полякова в этом году поступила в престижный музыкальный колледж, поэтому теперь она живет за границей в общежитии.

Дочь Оли Поляковой Маша пожаловалась на неприятный инцидент, который произошел с ней в Великобритании. Так, однокурсница юной блогерши заболела и попросила ее сходить в аптеку, чтобы купить лекарства. Но там не оказалось тех препаратов, которые были нужны.

Маша возмутилась тем, что ей даже не продали обычные витамины. Эмоциями Полякова-младшая поделилась в блоге:

"Мне нужен был чай, чтобы снимать озноб. Мне говорят, что у нас такого нет. Потом я говорю, мне нужен сироп от кашля, они такие тоже: "У нас такого нет". Потом я говорю: "Ну, дайте мне хотя бы витамин С какой-то", А они мне: "Мы такого не продаем". Я немного на них разозлилась. Знаете, когда в аптеке нет каких-то базовых вещей, немножко бесит. Я начала кричать. Женщина, которая там продает, по ней видно, что она вообще ничего не понимает".

Маша Полякова добавила, что заметила на витрине аптеки необходимый препарат, но работница аптеки отказалась ей его продавать (скорее всего, из-за отсутствия рецепта).

Дочь знаменитой певицы добавила, что когда поедет в Киев, обязательно сделает себе запас лекарственных препаратов на такой случай.

Напомним, Оля Полякова покинула грузинский проект "Танцы со звездами".

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