В своем последнем эфире вместе с Максом Ежовым знаменитость исполнила зажигательную румбу.

Украинская певица Оля Полякова покинула грузинский проект "Танцы со звездами". Там артистка принимала участие, чтобы привлечь внимание мировой общественности к войне в Украине. Ее партнером был хореограф Макс Ежов.

О своем вылете Оля сама сообщила в Instagram-блог и показала видео последнего танца. В эфире они исполнили зажигательную румбу.

"Этот танец, к сожалению, стал для нас последним и наша команда покидает грузинские "Танцы со звездами". Невероятно благодарны огромной аудитории из Украины и Грузии, которая за нас болела и отдавала свои голоса. Всем участникам тоже хочется пожелать лучшего", - высказалась Полякова.

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Она добавила, что для нее участие в грузинских "Танцах со звездами" стало необходимым в эмоциональном плане.

"Наша история была яркой и незабываемой! Для меня она стала эмоциональным подъемом в то время, когда положительные эмоции действительно необходимы для каждого из нас. Надеюсь, что зрителям мы также подарили этот драйв", - резюмировала Полякова.

Напомним, Полякова блеснула откровенным мини на грузинском ночном шоу.

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