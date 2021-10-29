При этом певица категорически отрицает увеличение губ и скул.

Украинская певица Оля Полякова призналась, что колет себе ботокс с 23 лет.

Об этом она рассказала в новом выпуске их с ведущей Машей Ефросининой YouTube-шоу "Взрослые девочки", посвященному принятии себя, пластике, возрасте, диетам и булимии.

"Я делаю ботокс с 23 лет – у меня есть "морщина гордеца". Сейчас колю раз в 8 месяцев. Я не делаю нити, мезотерапию: папулы у меня сходят по неделе, у меня нет столько времени. У меня крупные черты лица, и инъекции гиалуронки сделали бы меня похожей на покусанную пчелами женщину", – заявила Полякова.

При этом она категорически отрицает увеличение губ и скул:

Читайте также"Сочно": Маша Ефросинина в ретро-купальнике похвасталась отдыхом на Мальдивах"Мои губы не менялись никогда, мои скулы не менялись никогда. Но я столько делаю процедур на лице! Начала ходить к косметологу два года назад. Раньше мне казался прайс в 200 долларов завышенным. А потом я перешагнула определенный рубеж, и сейчас не хожу в кадр без процедуры".

По словам певицы, она очень усердно каждый раз готовится к выходу на публику и съемкам.

"Чтобы войти сегодня в кадр, я встала за три часа до того как выехать из дома. Я сделала серьезный ручной массаж лица, такой, что выдержать тяжело, с глубоким прорабатыванием мышц, потом серьезную дорогущую коллагеновую маску – процедура стоит под 150 долларов, и вот этим я сегодня сверкаю", – рассказала Полякова.

В одном из ранних выпусков шоу Оля Полякова рассказала о "роковом" сексе с другом: "Я была пьяна. После этого дружба закончилась. Женщины не умеют разграничивать вот эти истории. Мы с мужчинами, с которыми спим, сразу видим общее будущее, сразу начинаются ревность".

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Автор: Катерина Шварц