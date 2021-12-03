Украинская артистка Верка Сердючка порадовала своих поклонников новогодним треком на английском языке.
Трек Wild Christmas артистка представила на официальном канале в YouTube.
Запись композиции происходила еще осенью в Стокгольме.
"Для всех, кто празднует", - лаконично анонсировала трек Сердючка.
Похоже, фолловерам артистки трек изрядно понравился.
- "Это лучшее, что я слышала",
- "Спасибо за настроение. Очень приятные голос, мелодия, энергетика",
- "Такая душевная и добрая песня вышла сразу представляешь елку, подарки, новогодние огоньки и улыбки друзей и родных",
- пишут комментаторы.
Как сообщал УНИАН, в октябре Андрей Данилко, выступающий в образе Сердючки, объявил о создании новой песни. Артист отправился в Швецию. Данил работал на студии звукозаписи в Стокгольме и поблагодарил звукорежиссеру. С ним певец не только создавал новый хит. Вместе они угостились в одном из заведений.
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