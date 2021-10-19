Артист отправился для создания композиции в Стокгольм.

Известный украинский певец Андрей Данилко, более известный фанатам в образе зажигательной Верки Сердючки, записывает новую песню. Фанаты уже пророчат композиции успех.

Фрагмент записи будущего хита Данилко показал на своей странице в Instagram.

Для создания новой песни артист отправился в Швецию. Данилко работал на студии звукозаписи в Стокгольме и уже поблагодарил звукорежиссера. С ним певец не только создавал новый хит. Вместе они угостились напитками в одном из заведений.

На фото и видео Данилко выглядит счастливым и умиротворенным. В комментариях пользователи отметили, что артист будто воспрял духом и теперь он точно готов к громкому возвращению в Топ-чарты украинской музыки.

"Будет хит", "Очень ждем новый крутейший материал", "Очень ждём Ваших новых песен и проектов", "Я вас очень люблю! Спасибо вам за песни!", "Класс,я в восторге, обожаю вас!", - написали восторженные фанаты.

Напомним, летом этого года стало известно, что Андрей Данилко лечится в оздоровительном санатории. Певец откровенно рассказал о своем здоровье и отметил, что проблемы связаны с его возрастом.

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Автор: Полина Кузенко