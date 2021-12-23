Телеведущая вышла в свет в стильном образе.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в своем инста-блоге фотографии, на которых предстала в восхитительном образе.

В кадре Маша позирует в черном длинном платье с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. Интересной деталью на платье стали трендовые рукава-буфы.

Читайте такжеДмитрий Гордон похвастался забавным фото с ЗеленскимДополнила она образ колготками в сеточки, усыпанными мелкими стразами. Также Ефросинина надела черные босоножки на каблуке, массивные серьги и взяла с собой маленькую сумочку.

"Мария, какая же вы красивая и стильная", "Ух", "Очень красивая", "Леди в черном", "Ох, шикарная женщина", "Потрясающая Маша", "Просто вау", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее Маша Ефросинина в красном белье раскрыла секрет своей уверенности.

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