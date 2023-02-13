Знаменитости первой величины часто попадают в курьёзные ситуации. Рассказываем о самых обсуждаемых и скандальных.

Знаменитости нередко попадают в курьёзные ситуации на публике. Наиболее позорными оказываются те, где певицы "засветили" лишнее. В этих неприятных обстоятельствах бывали Тина Кароль, Даша Астафьева, Оля Полякова и многие другие как украинских, так и зарубежных селебрити. Вспоминаем самые обсуждаемые моменты.

Тина Кароль

Позорный конфуз произошел на съемках шоу "Липсинк баттл", когда у артистки разорвалась тонкая бретелька, сдерживающая платье. Примечательно, что бюстгалтера у артистки под этим нарядом не было, поэтому от позора ее спасла ее же реакция - та моментально схватила наряд и грудь, а также присела за стойку. Потап и все, кто находился на площадке, в этот момент были ошарашены.

Оля Полякова

Любительница откровенных нарядов попала в аналогичную курьезную ситуацию, выступая на шоу "Лига смеха". Там во время исполнения номера на сцене у нее сползла часть платья, прикрывающая бюстгальтер. К слову, на сцену она вышла вместе с комиком Иваном Люленовым, который по сценарию пытался приставать.

Зрители увидели прозрачный лиф Оли, однако спустя несколько кадров певица все же заметила неприятный казус и поправила одежду.

Даша Астафьева

Модель и певица любит выходить на публику в смелом мини, показывая свою сексуальность, однако, похоже, этот случай не был запланирован. Во время съемок интервью со Славой Деминым в машине у Даши расстегнулась рубашка, и одежда в области декольте смялась так, что ее бюст хорошо просматривался.

Настя Каменских

На одном из своих концертов NK выступала в настолько вызывающем наряде, что потом ее раскритиковали соцсетях со словами "это наряд для любимого мужа, а не для концерта". Так, на ней был полностью прозрачный комбинезон, сверху которого топ и юбка.

В одном из ракурсов, когда Настя подняла руки, фанаты увидели нижнюю часть груди, которая хорошо просматривалась в этом броском костюме.

Напомним, с предательницы Тодоренко слетела юбка.

Вас также могут заинтересовать новости: