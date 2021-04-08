Артистка успела схватить платье в секунде от пикантного момента.

С певицей и ведущей проекта "Липсинк баттл" Тиной Кароль в шестом эфире шоу звездных пародий произошел забавный конфуз.

У поп-знаменитости случайно расстегнулась верхняя часть платья. Соответствующее видео опубликовано в Instagram 1+1.

Читайте такжеТина Кароль в откровенном платье обнажила стройные ножкиЭтот курьез случился после того, как участник шоу Евгений Кот продемонстрировал свой стальной пресс. Но Кароль успела схватить платье и спрятаться за стойку ведущей. Затем певица начала голосно смеяться.

"Воу-воу, это будет действительно горячий эпизод "Липсинк баттла". Ждешь?", - говорится в описании к ролику.

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Автор: Ольга Робейко