С певицей и ведущей проекта "Липсинк баттл" Тиной Кароль в шестом эфире шоу звездных пародий произошел забавный конфуз.
У поп-знаменитости случайно расстегнулась верхняя часть платья. Соответствующее видео опубликовано в Instagram 1+1.
Читайте такжеТина Кароль в откровенном платье обнажила стройные ножкиЭтот курьез случился после того, как участник шоу Евгений Кот продемонстрировал свой стальной пресс. Но Кароль успела схватить платье и спрятаться за стойку ведущей. Затем певица начала голосно смеяться.
"Воу-воу, это будет действительно горячий эпизод "Липсинк баттла". Ждешь?", - говорится в описании к ролику.
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