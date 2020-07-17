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Ани Лорак примерила трендовый головной убор, но нарвалась на критику (фото)

15:53, 17 июля 2020
Звезды
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Instagram Ани Лорак

Живущая и работающая в России украинская певица Ани Лорак похвасталась перед поклонниками стильным луком в трендовом аксессуаре, но подверглась критике. 

Свежие снимки звезда опубликовала в своем Instagram.

Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак

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Артистка позировала в самом трендовом головном уборе этого сезона - панаме. Девушка выбрала аксессуар в черном цвете. И несмотря на то, что певица прекрасно выглядела, среди ее подписчиков нашлись те, кому фото не понравились. 

"Выделываешься.. очень некрасиво...", "Ужасная", "А ресницы нарощенные", - написали ей в комментариях. 

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Теги: #певица#Ани Лорак