Ани Лорак примерила трендовый головной убор, но нарвалась на критику (фото)

Артистка позировала в самом трендовом головном уборе этого сезона - панаме.

Живущая и работающая в России украинская певица Ани Лорак похвасталась перед поклонниками стильным луком в трендовом аксессуаре, но подверглась критике.

Свежие снимки звезда опубликовала в своем Instagram.

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Артистка позировала в самом трендовом головном уборе этого сезона - панаме. Девушка выбрала аксессуар в черном цвете. И несмотря на то, что певица прекрасно выглядела, среди ее подписчиков нашлись те, кому фото не понравились.

"Выделываешься.. очень некрасиво...", "Ужасная", "А ресницы нарощенные", - написали ей в комментариях.

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