Алла Пугачева вместе со своей семьей прошлась по поселку.

Российская певица Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми сходила в деревенский магазин.

Для такой "вылазки" Примадонна надела красный костюм - футболку и шорты. Дополнила она такой молодежный "лук" белыми кедами.

Оказывается, что таким составом они пошли за саморезами, которые понадобились им для работы в доме.

"Деньги взял из своих накоплений", - рассказал Галкин в своем Instagram.

Также на ролике видно, что Пугачева стоит у одного из прилавков и что-то выбирает. Ее супруг поинтересовался, не семена ли она хочет купить.

"Аллусь, ты выбираешь семена?" - спросил Галкин.

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Автор: Диана Могилевич