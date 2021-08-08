Пугачева надела в деревенский магазин яркие шортики / instagram.com/maxgalkinru
Российская певица Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми сходила в деревенский магазин.
Для такой "вылазки" Примадонна надела красный костюм - футболку и шорты. Дополнила она такой молодежный "лук" белыми кедами.
Оказывается, что таким составом они пошли за саморезами, которые понадобились им для работы в доме.
"Деньги взял из своих накоплений", - рассказал Галкин в своем Instagram.
Также на ролике видно, что Пугачева стоит у одного из прилавков и что-то выбирает. Ее супруг поинтересовался, не семена ли она хочет купить.
"Аллусь, ты выбираешь семена?" - спросил Галкин.
Пугачева надела в магазин яркие шортики / instagram.com/maxgalkinru
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