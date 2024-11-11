Мужчина умер 9 ноября.

Экс-супруга покойного украинского боксера Вячеслава Узелкова - Марина Боржемская - сообщила, где и когда состоится прощание с ним.

В последний путь проведут мужчину в его родном городе Виннице, где он проживал. Это произойдет сегодня, 11 ноября.

"Для всех, кто хочет попрощаться с Вячеславом: 11 ноября, зал 2, колонный зал, 9:30 - прощание, 11:00 - выезд на захоронение. Реквием, Винница", - написала Марина в своем Instagram.

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Что известно о смерти Вячеслава Узелкова

Боксер Вячеслав Узелков умер 9 ноября. Мужчине было 45 лет. Официальную причину смерти пока не называют. Известно, что у него были проблемы со здоровьем. В частности, весной этого года спортсмену сделали сложную операцию на сердце. Затем он рассказывал, что лежал в коме две недели, однако позже сообщил, что чувствует себя лучше и проходит реабилитацию.

К слову, с бывшей женой Мариной Боржемской он прожил 20 лет. Пара скандально развелась в 2018 году. У них есть общие дети: 15-летний Роберт и 12-летняя дочь Оливия.

Напомним, ранее сын Вячеслава Узелкова, который не общался с отцом, отреагировал на его смерть.

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