Богдан Беспалов встал на сторону снайперши.

Евгения Эмеральд - сильная украинская женщина, снайперша, получившая популярность как Жанна Д`арк. В своих соцсетях она демонстрировала счастливую жизнь, материнство и будни военного человека. Однако недавно всю Украину сотрясла информация о том, что Евгения стала жертвой домашнего насилия.

На своей странице в Instagram она рассказала, что столкнулась с абьюзом во втором браке с военным Евгением Стипанюком. После такого признания на нее вылился хейт. Однако нашлись и те, кто встал на сторону Эмеральд.

Так, блогер Богдан Беспалов заявил, что если есть факт абьюза и семейного насилия – не может быть никаких оправданий агрессора.

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"Нет смысла разбираться и размышлять, почему так произошло в отношениях Евгении. Есть зафиксированный факт агрессии со стороны мужчины. Она нашла в себе силы рассказать на широкую общественность. Все, кто говорят "не все так однозначно", "она провоцировала", "так ей и надо" – вы нелюди. Еще больше пугает, что среди комментаторов в основном женщины, которые терпят или оправдывают насилие", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

Кроме того, он поинтересовался у женщин, переживших домашнее насилие, почему они это оправдывают и молча соглашаются с таким отношением к себе:

"Где ваше самосознание, ценность себя как личности, забота о будущем ваших детей? Боитесь, не можете взять на себя ответственность за свою жизнь? Подумайте на что вы сетуете ребенка, на каком примере он растет. Насилие - это преступление, которое не может иметь никакого оправдания".

Напомним, экс-муж Эмеральд назвал ее "шалавой" и пригрозил отрезать руки.

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