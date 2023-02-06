Девушка очень изменилась за последние годы.

Дочь известной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк - Анна - уже совсем не та, какой была ранее. Заметно, что девушка делала пластику, хоть и всячески это отрицает.

Анна начала свою карьеру с сериала "Закрытая школа". Там она сыграла эпизодическую роль, а позже стала ведущей шоу "Достать звезду". В 2012 году девушка была блондинкой. А ее черты лица были совсем не такими, которыми мы видим сейчас.

Сейчас 27-летняя звезда перекрасилась в шатенку. Вероятно, она сделала ринопластику, так как ее носик стал более узким. Она избавилась и от мешков под глазами, а губы сделала более пухлыми. Также у нее изменен овал лица и скулы. Вероятно, она корректировала свою внешность с помощью филлеров.

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В соцсетях у нее неоднократно спрашивали, делала ли она что-то со своей внешностью. Хоть изменения и на лицо, но Анна всячески отрицает вмешательства специалистов. Она говорит, что у нее естественная красота.

Кто такая Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк родилась 14 января 1996 года в браке Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. У нее есть брат Майкл.

Известно, что Анна окончила университет в Нью-Йорке и работает там продюсером.

Позже звездная мама подарила ей сестричку Милу, которая родилась в браке Анастасии и фигуриста Петра Чернышева.

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