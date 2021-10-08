Драка произошла после того, как мужчина попытался схватить актера за шею в ответ на просьбу удалить снимки с ним и его дочерью.

Знаменитый голливудский актер Вуди Харрельсон ударил фаната, который снимал его и его дочь.

Об этом сообщает Page Six.

Согласно информации полицейских, инцидент произошел в ночь на 7 октября (по местному времени) в Вашингтоне. Причем к правоохранителям обратился сам актер.

Харрельсон утверждает, что, когда он был в отеле Watergate, вместе с дочерью, то заметил, как их снимает мужчина. 60-летний актер подошел к нему и потребовал прекратить съемки и удалить сделанные снимки, обнаружив, что фотограф был пьян.

Читайте такжеБритни Спирс обвинили в нападении: полиция Калифорнии начала расследованиеПо словам артиста, вместо этого мужчина набросился на него и "попытался схватить за шею". В рамках самообороны Харрельсон ударил злоумышленника кулаком по шее, после чего вызвал полицию.

Правоохранители допросили Харрельсона в его гостиничном номере. На данный момент обвинения еще никому не предъявляли, но расследование по поводу произошедшего продолжается.

Как известно, Харрельсон и его жена Лора Луи воспитывают трех дочерей - 15-летнюю Макани Равелло, 25-летнюю Зои Джордано и 28-летнюю Дени Монтану. С кем именно из них был актер, не указывается.

Как сообщал УНИАН, в скором времени на экраны выходит фильм "Веном 2: Карнаж", в котором Харрельсон исполнит роль главного антигероя.

Автор: Станислав Кожемякин