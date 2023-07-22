Ивар Калныньш отказывается от съемок в РФ и поддерживает Украину.

Советский актер из Латвии Ивар Калныньш, который осуждает войну РФ против Украины, высказался о российской культуре. Он отметил, что теперь все, что говорит о стране-агрессора, вызывает в мире огромную неприязнь.

Актер отказывается от съемок в РФ. Он игнорирует все приглашения и не хочет иметь ничего общего с представителями страны-агрессора.

"Я не еду вообще (на съемки в РФ - УНИАН). Я сказал своим агентам, чтоб не трогали меня", - признался Калныньш в интервью Наталье Мосейчук.

Актер помнит, что раньше, когда он еще бывал в РФ, ему всегда старались задавать хитрые вопросы. По словам Калныньша, на росТВ его пытались "прогнуть" под кремлевскую пропаганду.

Звезда советского кино также отметил, что россияне не хотят хорошо жить. Все они действуют по принципу "и так сойдет". Им не нужны хорошие дороги, они верят пропаганде и готовы все терпеть.

Также Калныньш отметил, что видит, как сильно изменилось отношение других стран к РФ. Теперь люди не хотят иметь что-то общее с россиянами.

"Я объездил много европейских стран. Все русское вызывает неприязнь. В Лондоне, например, в автобусах переводы на русский язык убрали. Все другие языки остались, а русский убрали", - рассказал актер.

Сейчас он надеется, что война в Украине закончится. Он желает нашей стране счастья. Калныньш верит в то, что рано или поздно России придется отвечать за свои поступки.

"Желаю Украине счастья и выдержки", - резюмировал Калныньш.

Кто такой Ивар Калныньш

Актер был секс-символом советского кино. Он играл любовников, тайных агентов и шпионов. Особую славу Калныньшу принесла роль в фильме "Зимняя вишня". Также он снялся в кинокартинах "Вера. Надежда. Любовь", "Разыскивается опасный преступник", "Бальзаковский возраст или все мужики...", "Гастролеры", "ТАСС уполномочен заявить" и "Рижские каникулы".

Летом 2022 года актер публично выступил против войны в Украине. Он осудил российскую агрессию и говорил, что РФ точно не удастся захватить нашу страну. Недавно Калныньш "харкнул" на всех россиян, он отрекся от всего, что его связывало с РФ. Помимо этого, актер спел на украинском языке.

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