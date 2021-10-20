Ани Лорак анонсировала выход новой песни.

Опальная певица Ани Лорак, которая недавно дала концерт в Одессе, анонсировала премьеру новой песни.

В своем инста-аккаунте она написала несколько строчек из своей новой песни и заинтриговала поклонников: "Под гипнозом иду к нему, в поцелуях его тону". Также Лорак отметила, что совсем скоро выйдет ее новый альбом.

"Чувствуется, что новый альбом будет огонь", "Ждем с нетерпением", "Какие проникновенные слова", "Мне уже нравится эта песня", - пишут фаны.

Такой пост Лорак сопроводила фотографией, на которой предстала в стильном аутфите - кожаные штаны, ботинки и удлиненное пальто. Дополнила она образ темными солнцезащитными очками.

"Какая вы стильная", "Красотка", "Шедевр", "Как же ты мне нравишься", - комментируют образ Лорак фаны.

Напомним, ранее Ани Лорак в секси-платье не на шутку заинтриговала поклонников.

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Ани Лорак - украинская певица, народная артистка Украины (2008). С 2014 года активно выступает в РФ. Обладательница множества российских музыкальных премий.

Представляла Украину на конкурсе песни Евровидение-2008 с песней Shady Lady и заняла второе место.

Обладательница премий "Золотой граммофон", "Певица года", "Золотая шарманка", "Человек года", "Песня года" и др., а также пяти "золотых" дисков ("Там де ти є…", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") и двух "платиновых" ("Солнце" и "15").

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Автор: Диана Могилевич