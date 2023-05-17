Публика тепло его встретила, из-за чего актер не смог сдержать эмоций.

Голливудский актер Джонни Депп впервые за 12 лет появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля, где представлял фильм со своим участием "Жанна Дюбарри".

Как сообщает Variety, его появление вызвало настоящий ажиотаж. Поклонники аплодировали, не останавливаясь, целых семь минут. Были и те, кто выкрикивал его имя и высоко поднимал плакаты, сделанный в честь любимого актера. Именно так публика радовалась его возвращению.

Депп после увиденного не смог сдержать эмоций. Прямо на сцене он вытер слезы и обнял режиссера ленты.

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Отметим, на Каннском кинофестивале Джонни появился в черном костюме и белой рубашке. Такой классический образ он дополнил аксессуарами в виде колец. Волосы он собрал в хвостик.

Джонни Депп в фильме "Жанна Дюбарри"

Этот фильм открыл Каннский кинофестиваль. Он повествует о молодой женщине из рабочего класса, жаждущей культуры и удовольствий. Чтобы подняться по социальной летнице, она использует свой интеллект и очарование. Судьба посылает ей короля Людовика XV (Джонни Депп), и она становится его фавориткой.

Напомним, Катрин Денёв трогательно прочла стих Леси Украинки на Каннском кинофестивале.

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