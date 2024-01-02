Девушка не понимает поведение некоторых подписчиков.

Не успела Наталья Могилевская поделиться новостью о том, что удочерила двух девочек, как в сети начали бурно реагировать на это событие. Большинство комментариев было приятных, но нашлись и те, которые захейтили певицу.

Сама Наталья на такие комментарии не отвечает, однако ее решила поддержать молодая жена ведущего Владимира Остапчука – Екатерина Полтавская. Она не смогла смолчать и публично отреагировала на хейт на своей странице в Инстаграм.

"Ожидала увидеть только позитив, а увидела как всегда. Любимое - "это не факт, что она им будет хорошей мамой" и т.д. То есть комментаторы считают, что в детском доме им могло бы быть лучше. Не знаю даже, какие слова подобрать, чтобы описать свое удивление. Ср*ть все, абсолютно все", - написала она.

Видео дня

Полтавская добавила, что считает такое абсолютной деградацией и катастрофой.

Блогерша вспомнила и о жене телеведущего Тимура Мирошниченко - Инне, которая борется с подобным хейтом от людей и выразила свое восхищение женщинами, которые дарят свою любовь детям из детдомов.

Напомним, что Тимур и Инна Мирошниченко тоже уже усыновили мальчика Марселя и готовятся принять еще одного ребенка в свою семью. Они неоднократно рассказывали о критике, которую получали в свой адрес, но это не мешает супругам идти к своей цели - обеспечить счастливое будущее для еще одного малыша.

Вас также могут заинтересовать новости: