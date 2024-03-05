Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анастасии Фокси, вместе с ней улетел в Италию, в Доломитовые Альпы.

Анастасия на своей странице в Instagram опубликовала романтические фото с Муратом на фоне роскошных гор. Бизнесмен держит свою избранницу на руках на заснеженной вершине.

"Мой", - лаконично подписала снимки Фокси.

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Стоит отметить, что стоимость отеля, который выбрала пара, стартует от 28 500 тысяч гривень и до 63 тысяч гривень. Какой именно номер и с каким функционалом выбрали Мурат и Анастасия неизвестно.

Отметим, Мурат Налчаджиоглу неоднократно выезжал из Украины. Однако каждый раз он возвращается. Бизнесмен неоднократно говорил о том, что поддерживает Украину и помогает ВСУ.

Более того, поговаривают, что он прекратил общение с опальной певицей Ани Лорак, с которой воспитывает дочь Софию. Причина - разные политические взгляды. Лорак поддерживает РФ.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу женится в третий раз.

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