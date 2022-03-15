Макс Барских записал новое видеообращение.

Украинский артист Макс Барских, который ранее запретил использовать свою музыку в РФ, записал новое обращение к российским звездам.

Первым под раздачу попал Тимати, который всегда поддерживал президента РФ Владимира Путина. Ранее Макс уже обращался к россиянам и назвал их страну "дырявой". Тогда Тимати резко отреагировал на это и даже начал угрожать артисту.

"Не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить рот и клеить мне какие-то высказывания. Когда ты видишь, как русские солдаты убивают украинских людей, детей, разрушают города. Лучше иди сопи в две дырки, спасай свою полуобанкротевшую компанию и жарь бургеры. Хватит сыпать свои угрозы. Ты ничего из себя не представляешь без своих папиков", – обратился к Тимати Макс.

Затем он "прошелся" и по другим российским звездам. Певицу Славу он назвал лицемеркой и посоветовал ей скакать на медведе в Сибирь. Оказывается, ранее Слава восхищалась творчеством Барских, а потом поддержала агрессию РФ в Украине.

А вот для Ольги Бузовой, которая во время войны улетела в Дубай, у Барских особое послание.

"Спасибо, Instagram, что освободил нас от этого потока ненужной информации. Сиди там и верь, что все твои боты перейдут из Instagram в Telegram", - сказал он.

Напомним, ранее Макс Барских жестко высказался о войне в Украине и отменил концерты в РФ.

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