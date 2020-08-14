"Перед Богом ответишь": Вову Остапчука облили грязью за роскошный подарок любимой

Шоумена раскритиковали в сети.

Украинского шоумена Вову Остапчука раскритиковали в сети за то, что он подарил своей любимой Кристине Горняк автомобиль стоимостью 1,4 миллиона гривен.

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Стоит отметить, что внедорожник Range Rover был давней мечтой Кристины, которую Вова решил осуществить. При этом фанатам не понравился такой жест Остапчука.

"Бабник. Своих двоих детей оставил, а любовнице машины покупает", "Что только не сделаешь, чтобы насолить бывшей", "Походу, кредит взял. Смешно смотреть на этот цирк", "За детей ответишь перед Богом", "Зачем показывают этого недомужчину", "Та подождите, будут расходиться и назад заберет машину", "Отрабатывать вечером будет", - написали фанаты.

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