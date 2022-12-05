Стужук необычным способом хотела привлечь внимание к своему предстоящему розыгрышу.

Скандальная блогерша София Стужук все никак не успокоится. Видимо, она уже не знает, как привлечь внимание к своей персоне после ряда скандальных заявлений об Украине, что решилась на отчаянный поступок.

На днях она рассказала, что неизвестные забросали ее дом коктейлями Молотова, из-за чего ей ночью пришлось вызывать полицию. Однако позже появилась информация, что этим "злоумышленником" оказался ее жених, от которого она ждет четвертого ребенка.

В сети пишут, что блогерша запускает масштабный розыгрыш, поэтому таким образом решила подогреть интерес аудитории. А ее жениха вычислили по камерам из соседнего дома.

Видео дня

На этот инцидент отреагировала блогерша Анна Алхим. В своем Telegram-канале она распекла Стужук за такой поступок:

"Аж передернуло от такого цинизма. Неудачную тему для пиара выбрала. Когда твоих сограждан убивают баллистическими ракетами - все не так однозначно и карма у них такая, а ты голубь мира и вне политики, а когда в тебя петардой запустили - ко-ко-ко. Покушение на жизнь. Вот гнида".

Позиция Софии Стужук относительно войны в Украине

София Стужук - блогерша-миллионник, среди подписчиков которой было много украинцев и россиян. Однако после 24 февраля она решила молчать о полномасштабном российском вторжении. Девушка вместе со своими детьми сбежала в Ригу, где строит отношения с новым бойфрендом и уже ждет от него ребенка.

Кроме того, София публично открестилась от Украины: "Прошу с этих пор видеть меня человеком, который оттуда (из Украины, – УНИАН) уехал и строит свою жизнь заново. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. Новым путем".

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